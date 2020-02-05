أمر رئاسي بالإفراج عن آلاف السجناء

05 فبراير 2020 - 09:08 ص

اعتمد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمرًا رئاسيًا بالإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين والذين يقضون أحكامًا بالسجن أقل من 6 أشهر في محاولة لكسب تأييد شعبي بعد الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأكد تبون في تصريحات صحفية نقلتها "رويترز" أن أهم أولوياته هي استعادة ثقة الشعب، حسبما نشرت "مصراوي".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تولي رئاسة الجزائر في ديسمبر الماضي خلال انتخابات عارضتها حركة احتجاجات ضخمة ساعية للإطاحة بالنخبة الحاكمة جميعها.

جدير بالذكر أن التظاهرات ما زالت في الجزائر كل جمعة وإن قلت الأعداد بعد انتخاب الرئيس الجديد.