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في الجزائر..

أمر رئاسي بالإفراج عن آلاف السجناء

عرب وعالم

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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متابعات- أمينة عبد العال

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الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

اعتمد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمرًا رئاسيًا بالإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين والذين يقضون أحكامًا بالسجن أقل من 6 أشهر في محاولة لكسب تأييد شعبي بعد الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأكد تبون في تصريحات صحفية نقلتها "رويترز" أن أهم أولوياته هي استعادة ثقة الشعب، حسبما نشرت "مصراوي".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تولي رئاسة الجزائر في ديسمبر الماضي خلال انتخابات عارضتها حركة احتجاجات ضخمة ساعية للإطاحة بالنخبة الحاكمة جميعها.

جدير بالذكر أن التظاهرات ما زالت في الجزائر كل جمعة وإن قلت الأعداد بعد انتخاب الرئيس الجديد. 

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