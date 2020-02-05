  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاسعاف

مروع.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في عزبة "بطة"

عبير صبري: أنا صاروخ سكود

عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

من الخطاب

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تمزق خطاب ترامب على الهواء

علي جمعة

جمعة: الجن طفش من أفعالنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ: زهقنا من الرجولة وراء لوحة المفاتيح

بسمة وهبة

بسمة وهبة: حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل

محرز وزوجته

بعد خيانة الأولى.. جزائريون لمحرز:احذر الزوجة الثانية

وزرة الثقافة تراسي برابين

وزيرة تظهر بفستان عارٍ بين النواب

الدكتور مبروك عطية

داعية: "ده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت"

داعية: "ده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت"

آخر الأخبار

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

#

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

#

عميد دار العلوم : الكلية رجعت لريادتها بعد اختطاف 70 عاما

#

داعية: "اللي يبوظ حاجة يصلحها.. وعوض ده ربنا هيرحمه"

الصين

كورونا

فيروس كورونا

انتقد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بعض المصطلحات التي يرددها البعض، قائلاً: "عندنا مصطلحات غريبة جدًا منها مصطلح "بيربي دقنه"، عيب نقول بيربي دقنه.. الدقن متترباش"، موضحًا أنه شرعًا يطلق عليها تارك ذقنه.

وأضاف"عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تسميات عمرة رمضان، وعمرة رجب ما أنزل بها من سلطان، معقبًا: "لا عندنا عمرة رمضان ولا عمرة رجب، عندنا عُمرة بس".

وتابع: "إيه الكلام الغريب اللي المصريين بيقولوه ده، أنتم جايبين الكلام ده منين، معقبًا: "المشكلة الأكبر من ذلك إن البعض عايزنا نسكت ومنعلقش على المصطلحات دى ونورث الأجيال كلام غير دقيق وده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت عليه لازم نوصل دينا صح زي ما الرسول الكريم أتي به".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"
» ديون مستحقة فى مارس بقيمة 1.2 مليار دولار تهدد بأزمة
» إصابة 10 أشخاص بفيروس"كورونا" على باخرة سياحية متوقفة
» رسالة مفاجئة من أصالة لتركي آل الشيخ
» طلب صادم من سيد عبد الحفيظ لمحمود الخطيب
» فنانة شهيرة تؤدي العمرة بالحجاب و "الكمامة"
» عبد الحليم حافظ يعتذر لأم كلثوم .. وترد عليه بكلمة "اخرس"
» سر غريب وراء اعتقاد الناس أن نادية لطفي مسيحية
» الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا
» شاهد.. شابان يوثقان لحظة مصرعهما في بث على "فيسبوك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم