داعية: "ده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت"

05 فبراير 2020 - 09:32 ص

انتقد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بعض المصطلحات التي يرددها البعض، قائلاً: "عندنا مصطلحات غريبة جدًا منها مصطلح "بيربي دقنه"، عيب نقول بيربي دقنه.. الدقن متترباش"، موضحًا أنه شرعًا يطلق عليها تارك ذقنه.

وأضاف"عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تسميات عمرة رمضان، وعمرة رجب ما أنزل بها من سلطان، معقبًا: "لا عندنا عمرة رمضان ولا عمرة رجب، عندنا عُمرة بس".

وتابع: "إيه الكلام الغريب اللي المصريين بيقولوه ده، أنتم جايبين الكلام ده منين، معقبًا: "المشكلة الأكبر من ذلك إن البعض عايزنا نسكت ومنعلقش على المصطلحات دى ونورث الأجيال كلام غير دقيق وده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت عليه لازم نوصل دينا صح زي ما الرسول الكريم أتي به".