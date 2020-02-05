آل الشيخ: زهقنا من الرجولة وراء لوحة المفاتيح

هدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية، المسيئين في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على "فيس بوك": بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك.. ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي.. زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح!".

يذكر أن المستشار قد تنازل عن مقاضاة العشرات من المسيئين الفترة الأخيرة بعد تحريك قضايا ضدهم ولكن تراجع في قراره احترامًا للعلاقات بين البلدين".







