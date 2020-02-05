وزيرة تظهر بفستان عارٍ بين النواب

05 فبراير 2020 - 10:15 ص

ظهرت وزيرة الثقافة البريطانية بفستان عارٍ داخل مجلس العموم البريطاني، ما تسبب لها في موجة من الانتقادات.

كانت وزيرة الثقافة البريطانية، تراسي برابين، قد تعرضت لهجوم حاد، بسبب ملابسها التي وصفت بأنها غير لائقة.

كما واجهت تراسي برابين موجة من الانتقادات، بعد ظهورها بفستان عار داخل مجلس العموم.

وعقب توجيه الانتقادات لها علقت برابين على الأمر بالقول: "إنها لا تملك متسعًا من الوقت للرد على تلك الانتقادات لأن لديها أعمال أهم، ولا يمكنها أن تسير في كل مكان لتبرر أفعالها للآخرين".