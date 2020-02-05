  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاسعاف

مروع.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في عزبة "بطة"

عبير صبري: أنا صاروخ سكود

عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

من الخطاب

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تمزق خطاب ترامب على الهواء

علي جمعة

جمعة: الجن طفش من أفعالنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ: زهقنا من الرجولة وراء لوحة المفاتيح

بسمة وهبة

بسمة وهبة: حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل

محرز وزوجته

بعد خيانة الأولى.. جزائريون لمحرز:احذر الزوجة الثانية

وزرة الثقافة تراسي برابين

وزيرة تظهر بفستان عارٍ بين النواب

الدكتور مبروك عطية

داعية: "ده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت"

بالصور..

عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها

الصفحة الأخيرة

عبير صبري: أنا صاروخ سكود
عبير صبري: أنا صاروخ سكود
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها

#

"حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها

#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

#

ابنة "محمد إمام" تضعه في موقف محرج

وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة تقدير لزوجها رجل الأعمال أيمن البياع، وذلك بعد افتتاحه مسجدًا في تايلاند، إلا أن أحد المتابعين أحرجها بخصوص تاريخ افتتاح المسجد.

ونشرت عبير صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، عدة صورة من افتتاح المسجد في تايلاند.

وعلقت عبير صبرى على الصور قائلة: "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".

وتفاعل العديد من متابعين الفنانة مع الصور، وجاءت معظم التعليقات كالآتي:"ربنا يجازيه خير بس دا مكتوب إن من 2008 تقريبًا.. من 12 سنة!.. كمان شكل المسجد قديم وعاوز يتطور ويتظبط"، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويارب يرزقكم بالذرية الصالحة يارب".

وتشارك الفنانة عبير صبرى فى مسلسل "الأخ الكبير" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"
» ديون مستحقة فى مارس بقيمة 1.2 مليار دولار تهدد بأزمة
» إصابة 10 أشخاص بفيروس"كورونا" على باخرة سياحية متوقفة
» رسالة مفاجئة من أصالة لتركي آل الشيخ
» طلب صادم من سيد عبد الحفيظ لمحمود الخطيب
» فنانة شهيرة تؤدي العمرة بالحجاب و "الكمامة"
» عبد الحليم حافظ يعتذر لأم كلثوم .. وترد عليه بكلمة "اخرس"
» سر غريب وراء اعتقاد الناس أن نادية لطفي مسيحية
» الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا
» شاهد.. شابان يوثقان لحظة مصرعهما في بث على "فيسبوك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم