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تأجيل زفاف حفيدة ملكة بريطانيا بسبب قضايا والدها الجنسية

تأجيل زفاف حفيدة ملكة بريطانيا بسبب قضايا والدها الجنسية

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حفيدة ملكة بريطانيا
حفيدة ملكة بريطانيا
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علا خطاب

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يبدو أن تداعيات اتهام الأمير أندرو، في قضية صداقته بجيفري أبستين، المدان بجرائم جنسية، وممارسة علاقات مع القاصرات، لم تنتهِ، حيث أبدت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية انزعاجها لتأجيل موعد زفافها، للمرة الثانية.

وجاء تأجيل زفاف الأميرة البريطانية، بسبب الجدل المحيط بوالدها الأمير أندرو، وقضايا القاصرات.

وكان من المقرر أن تقيم الأميرة بياتريس وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدوارد مابيلي موتسي، حفل زفافهما في 29 مايو، مع حفل استقبال في قصر باكنجهام، على أن يكون الحفل أكثر بساطة مقارنة بحفل زفاف أختها يوجين على جاك بروكسبانك، بسبب الجدل المثار حول والدها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجهت العديد من التهم إلى والد الأميرة، منها ممارسة علاقات جنسية مع قاصرات في قصر أبستين، ولقي الكثير من الاستهجان منذ أن "قتل" نفسه في السجن وهو ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالنساء.

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