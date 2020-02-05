» فايق لـ"عبد العال" هشغل عليك ماكينة البسطرمة

إيمان هاني
أكد الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، أنه يتمنى أن يتولى الكابتن رضا عبد العال تدريب أي فريق في الدوري الممتاز، قائلاً: "في الحالة دي هاشغل ماكينة البسطرمة واللانشون عليه".
وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور" مع الإعلامي محمد الباز، مخاطبًا عبد العال: "كنت سعيد جدًا لما شوفتك بتتبهدل في برنامج رامز".
وتطرق "فايق" إلى واقعة انتقاده لمورينيو، قائلاً: "رغم أنه على المستوى التدريبي جيد، لكنه لم يحقق أي إنجاز ولم يستطيع الصعود بنادي طنطا للدوري الممتاز".
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