نبيلة مكرم لـ"السيسي": رب الأسرة يهتم برعاياه

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نبيلة مكرم
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إيمان هاني

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شكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابق، الريس عبد الفتاح السيسي، عقب عودة الصيادين المصرين المحجوزين باليمن لأرض الوطن، قائلة: "شكرًا لرب الأسرة الذي يهتم برعاياه من مختلف الفئات في العديد من الدول".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تهتم بأبنائها سواء في الداخل أو الخارج، معقبة: "إجلاء الجالية المصرية من ووهان الصينية، قبل أيام، بتعليمات من القيادة السياسية أمر يدل علي اهتمام الدولة بكل مصري داخل وخارج البلاد ".

وتابعت :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته لبحث أنسب الوسائل والطرق لإجلاء الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، وإعادتهم لمصر مرة أخرى، لافتة إلى أن الواقعة تعود إلى قيام 32 صيادًا من كفر الشيخ ودمياط، باختراق مناطق محظورة للصيد من البحر الحمر وخليج عدن، وبالتالي تم احتجازهم من قبل الحوثيين هناك، مشيرة إلى أن المفاوضات كانت شاقة جدًا وبدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.

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