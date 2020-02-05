أول تعليق لنجل ترامب على تمزيق نانسي بيلوسي خطاب والده

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دونالد ترامب
دونالد ترامب
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ترامب

خطاب

نانسي بيولسي

دونالد ترامب جونيور

علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تمزيق نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لخطاب والده، منتقدًا تصرفها بشدة.

ونشر دونالد ترامب جونيور، على حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة نانسي بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب، وعلق قائلاً: "هذا ما مزقته نانسي بيلوسي.. خطوة مخزية حقًا، خاصة لها".

وكانت نانسي بيلوسي مزقت نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي بعد الانتهاء من إلقائه، وذلك ردًا على رفض الأخير مصافحتها، ما وضعها في موقف محرج.

وعلقت "بيلوسي" في تصريحات صحفية حول سبب تمزيق الخطاب قائلة "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، قالت بيلوسي "لا أتمنى ذلك.. أتوقع رئيس آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

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