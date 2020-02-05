قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة مداهمة الشرطة

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قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة المداهمة
قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة المداهمة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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المعصرة

شقة دعارة

قرار النيابة

قفز فتاة

في واقعة القبض على سيدة وزوجها لاتهامهما باستدراج الفتيات لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام داخل شقتهما بالمعصرة ، طلبت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة.

وأمرت النيابة أيضا بالتقرير الطبي لفتاة قفزت من الشقة محاولة الهروب عقب وصول قوات الأمن.

وكان اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم، قرر فى بلاغه أنه يعاني من الضوضاء بشقة بالعقار محل سكنه وتردد رجال وسيدات عليها.

علي الفور انتقل رجال المباحث، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب وصولهم وطرق باب الشقة المشتبه فيها بإدارتها للأعمال المنافية للآداب، سمعت القوات صوت ارتطام شديد، حيث اكتشفت سقوط فتاة 23 سنة من الطابق الثالث.

كما تبين أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى.

وبعد مداهمة الشقة، ألقى القبض علي سيدة وبصحبتها 3 فتيات وتم استدعاء زوج الأولي، حيث تبين من التحريات أن الزوجين يستقطبان الطالبات معهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة المتعة الحرام مع الرجال.


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