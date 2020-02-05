الصين تستورد 145 مليون كمامة من مصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

كمامة

طلبت الصين  استيراد 145 مليون كمامة من مصر، لمواجهة فيروس "كورونا"، حسبما أعلن رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن خط الإنتاج في أحد مصانع المستلزمات الطبية سيجهز الكمية وسيتم تصديرها الأيام المقبلة، لافتًا في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن إنتاج مصر لم يكن يكفيها وكانت تعتمد علي الاستيراد من الصين لسد احتياجاتها، لكن الصين الآن تحتاج إليها أكثر.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت مقتل 500 شخص بعد إصابتهم بالفيروس، وإصابة ما يزيد هم 24 ألفًا، ما جعلها تعاني نقص في المستلزمات الطبية.

 

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