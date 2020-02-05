  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نادية لطفي

مفاجأة.. نادية لطفي ستدفن بجوار هذه الفنانة

الشرطة السعودية

شاهد.. فتاة داخل محل كوافير رجالي تثير ضجة بالسعودية

السيسي

رسالة عاجلة من شيخ الصيادين بكفر الشيخ للرئيس

الكمامات

الصين تستورد 145 مليون كمامة من مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية

حصيلة أسبوع.. 248 ضحية في 23 عملية إرهابية

دونالد ترامب

أول تعليق لنجل ترامب على تمزيق نانسي بيلوسي خطاب والده

نبيلة مكرم

نبيلة مكرم لـ"السيسي": رب الأسرة يهتم برعاياه

قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة المداهمة

قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة مداهمة الشرطة

رئيس الوزراء و زوجته

زوجة رئيس وزراء تقتل ضرتها وتسلم نفسها

حفيدة ملكة بريطانيا

تأجيل زفاف حفيدة ملكة بريطانيا بسبب قضايا والدها الجنسية

مرصد الإفتاء:

حصيلة أسبوع.. 248 ضحية في 23 عملية إرهابية

الحياة السياسية

مرصد الفتاوى التكفيرية
مرصد الفتاوى التكفيرية
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية

#

اغتصبها وأحرقها بعد عام.. القصة الكاملة

#

دعوى قضائية لاستعادة "داعشيات" مع أطفالهن من سوريا

#

20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

تقرير

مرصد

الأزهر

عمليات ارهاب

التكفيري

نشر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب" الذي يرصد فيها الأفكار والأعمال الإرهابية في العالم.

وكشف التقرير، عن أن (12) دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من يناير (23) عملية إرهابية نفذتها (5) تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها (248) ما بين قتيل ومصاب ومختطف، حيث نتج عن تلك العمليات (165) قتيلًا و(79) مصابًا، فيما سجلت البيانات المرصودة اختطاف (4) أشخاص.
وأشار التقرير إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول (أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي)، وجاءت أفغانستان على قائمة الدول الأكثر معاناة من تنامي النشاط الإرهابي خلال الأسبوع بواقع (6) عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من (56) ما بين قتيل ومصاب، فيما شهدت الصومال (3) عمليات إرهابية راح ضحيتها (7) ضحايا، بينما شهدت نيجيريا (3) عمليات إرهابية نتج عنها سقوط (23) قتيلًا ومصابًا.

وقال التقرير، إن (9) دول أخرى شهدت (11) عملية إرهابية سقط عنها (162) ضحية، وكشفت البيانات المرصودة بأن الأسبوع الماضي شهد ثلاث هجمات دموية تعدى عدد ضحايا كل منها أكثر من (20) قتيلًا، حيث أعلنت السلطات في شمال بوركينا فاسو أن هجومًا إرهابيًّا شُنَّ على سوق بقرية سيلجادجي بمقاطعة سوم، أدى إلى مقتل ما يزيد على 39 شخصًا وتدمير البنية التحتية، فيما أعلنت القوات المسلحة المالية أن هجومًا إرهابيًّا شُنَّ على معسكر للجيش بالقرب من الحدود الموريتانية نتج عنه مقتل 20 من أفراد الجيش وإصابة 5 آخرين، فيما أعلن مسئول محلي بالكونغو أن متشددين قاموا بقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في هجوم وقع شرقيَّ عاصمة الكونغو الديمقراطية.


وكشف التقرير أن الأعمال يقف ورائها خمسة تنظيمات هي (بوكو حرام، داعش، شباب المجاهدين، طالبان، نصرة الإسلام والمسلمين) خلال الأسبوع الماضي حيث تورطت تلك التنظيمات بشكل مباشر في تنفيذ (13) هجومًا راح ضحيتها (110) ما بين قتيل ومصاب، فيما نفذت (10) هجمات من جهات مجهولة راح ضحيتها (138) قتيلًا ومصابًا، وترجح المؤشرات تورط تنظيمات "بوكو حرام، طالبان، نصرة الإسلام والمسلمين، طالبان باكستان، شباب المجاهدين"،  في هذه العمليات؛ وذلك على اعتبار أن هذه العمليات وقعت في مناطق تمركز وانتشار هذه الجماعات.


وأوضح المرصد أن المدنيين هم الفئة الأكثر استهدافًا في العمليات الإرهابية التي وقعت هذا الأسبوع بواقع (13) عملية إرهابية بما نسبته 56% من العمليات، وكانت العمليات التي استهدفت المدنيين قد ضربت أهدافًا مدنية عدة، فقد ركزت الجماعات الإرهابية هذا الأسبوع على استهداف منشئات اقتصادية ومدنيين بشكل عشوائي بواقع عمليتين لكل منهما، ويرجع السبب في تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية ضد المدنيين إلى الرغبة الجامحة من قِبل التنظيمات الإرهابية في إثبات أن لها القدرة على الحركة واستهداف الأهداف المدنية كالأسواق أو التجمعات السكنية.

وأفاد  إلى استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على أنماط عدة من الهجمات تبعًا لنوعيات الأسلحة المنتشرة معها، فقد شهد المؤشر لهذا الأسبوع إقدام الجماعات الإرهابية على اتباع (4) أنماط للعمليات الإرهابية، هي: (الإعدام، الهجوم المسلح، التفجيرات، العمليات الانتحارية)، وحل في المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر استخدامًا نمط الهجوم المسلح بواقع (14) عملية إرهابية بما نسبته 61% من جملة العمليات.

وأكد المرصد في بيانه على أن التنوع في استخدام الأسلحة يؤكد على القدرات المالية التي تمتلكها هذه المجموعات الإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد أن هذه المجموعات لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة التي بحاجة لجهود دولية للقضاء عليها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراءات جديدة تتبعها المالية لتحصيل إيرادات أملاك الدولة
» يحرق أكثر من مليون دولار نقدًا.. السبب صادم
» فايق لـ"عبد العال" هشغل عليك ماكينة البسطرمة
» رسالة مؤثرة من حسن شاكوش لـ حماقي: نجحنا بسببك
» حكم ارتداء المرأة القفاز بالعمرة لتجنب كورونا.. الإفتاء تحسم الأمر
» حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد
» إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة
» "كورونا" يجبر طائرة كندية على العودة إلى المطار
» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم