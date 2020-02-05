  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نادية لطفي

مفاجأة.. نادية لطفي ستدفن بجوار هذه الفنانة

الشرطة السعودية

شاهد.. فتاة داخل محل كوافير رجالي تثير ضجة بالسعودية

السيسي

رسالة عاجلة من شيخ الصيادين بكفر الشيخ للرئيس

الكمامات

الصين تستورد 145 مليون كمامة من مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية

حصيلة أسبوع.. 248 ضحية في 23 عملية إرهابية

دونالد ترامب

أول تعليق لنجل ترامب على تمزيق نانسي بيلوسي خطاب والده

نبيلة مكرم

نبيلة مكرم لـ"السيسي": رب الأسرة يهتم برعاياه

قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة المداهمة

قرار من النيابة.. فتاة قفزت من شقة دعارة لحظة مداهمة الشرطة

رئيس الوزراء و زوجته

زوجة رئيس وزراء تقتل ضرتها وتسلم نفسها

حفيدة ملكة بريطانيا

تأجيل زفاف حفيدة ملكة بريطانيا بسبب قضايا والدها الجنسية

سفير كازاخستان يقترح خط طيران مباشر إلى القاهرة

الصفحة الأخيرة

سفير كازاخستان ووزير السياحة
سفير كازاخستان ووزير السياحة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة

#

شاهد .. نقل منى فاروق للمستشفى

#

وضع "شيما الحاج" على جهاز التنفس الصناعي

#

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

مسجد

السياحة

كازاخستان

الظاهر بيبرس

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير ارمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، وأعرب السفير عن سعادته بتقدم الأعمال في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري بحي الظاهر.

واقترح السفير تشغيل خط طيران مباشر من كازاخستان إلى القاهرة، لتمكين السياح من كازاخستان من زيارة مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه بالإضافة إلى المعالم الثقافية والأثرية الأخرى الموجودة بالقاهرة؛ منوها بأن هناك عددًا كبير من السياح يأتون من كازاخستان إلى شرم الشيخ فقط وليس القاهر حيث يوجد خطوط طيران مباشرة من كازاخستان إلى شرم الشيخ فقط.

وشكر العناني السفير على إشادته بتقدم الأعمال بمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس مؤكدًا حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث البلاد الأثري الذي هو جزء من الحضارة المصرية، وأن الوزارة قامت بتذليل كل العقبات لاستئناف مشروع ترميم المسجد عام 2018 بعد توقف دام سنوات، كما قامت الوزارة أيضًا بترميم المنبر الخاص بالمسجد لأول مرة.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال اللقاء أوجه التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة والآثار مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل سوف يتم تشغيل خطوط طيران تربط الشواطئ بوادي النيل وأنه سوف ينقل إلى وزير الطيران المدني طلب السفير بتشغيل خط طيران بين كازاخستان والقاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بدأ عام 2007 ثم توقف عام 2011 ثم استأنفت الأعمال في عام 2018. تضمن مشروع الترميم أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمسجد، وكل الأعمال الإنشائية والترميم الدقيق والمعماري، واستبدال الأحجار التالفة والمتهالكة، وتغير نظم الإضاءة وترميم الأجزاء القديمة بإيوان القبلة.

أن مسجد الظاهر بيبرس أنشأه السلطان المملوكى الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقدارى فى الفترة من 665 - 667 هـ (1266 - 1268م)، وهو المؤسس الحقيقى لدولة المماليك البحرية، وينسب إليه حتى الآن أحد أحياء القاهرة، وهو حي الظاهر الذى يوجد به جامعة. يشبه تخطيط المسجد تخطيط جامع أحمد بن طولون إلى حد كبير، بحيث يبلغ طول الجامع 108م وعرضه 105م ويتكون من صحن يحيط به أربعة أيوانات تعلو المحراب قبة طول ضلعها 20م. وهي أكبر قبة أقيمت فوق محراب. يمتاز الجامع بوجود ثلاث مداخل محورية بارزة عن الواجهات الثلاث ما عدا الواجهة الجنوبية الشرقية، وهي ثانى مثال للأبواب البارزة بجوامع القاهرة بعد جامع الحاكم، وقد استعمل فيها الحجر الأبيض والأحمر على التوالي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراءات جديدة تتبعها المالية لتحصيل إيرادات أملاك الدولة
» يحرق أكثر من مليون دولار نقدًا.. السبب صادم
» فايق لـ"عبد العال" هشغل عليك ماكينة البسطرمة
» رسالة مؤثرة من حسن شاكوش لـ حماقي: نجحنا بسببك
» حكم ارتداء المرأة القفاز بالعمرة لتجنب كورونا.. الإفتاء تحسم الأمر
» حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد
» إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة
» "كورونا" يجبر طائرة كندية على العودة إلى المطار
» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم