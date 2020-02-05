» تفاصيل تحويل سجن لمركز لعلاج الإدمان بالمنيا

05 فبراير 2020 - 02:21 م





كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تحويل سجن لمركز لعلاج الإدمان ،قائلا :" تجربة بالمنيا تحسب للدولة المصرية بأكملها وليس لوزارة التضامن فقط، وهي تجربة إعادة استغلال الأصول، حيث تم تحويل مكان تم إعداده ليكون سجن في قرية تسمى العزيمة في المنيا عام 1995.



و أضاف"العقبي"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، بأنه وتوقف البناء به نتيجة مشكلات، وبعد حل المشكلات أنفق عليه عشرات الملايين، لأكبر مركز لعلاج الإدمان في الصعيد، وتم الاحتفال بتخريج 100 متعافي منه.



وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي:"| أن وزارة الداخلية شريك أساسي ورئيسي في علاج الإدمان، وهذا المركز يتم إدارته من قبل التضامن بالشراكة مع وزارة الداخلية.

