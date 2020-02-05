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هل تريدين إزالة صبغة شعرك.. إليك هذه الطريقة البسيطة

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صبغة الشعر
صبغة الشعر
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متابعات- أمينة عبد العال

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الشعر

كوافير

صبغة

تعاني أحيانا بعض السيدات بسبب رغبتهن في إزالة الصبغة بشعرهن ويكون الحل إما باللجوء إلي صبغه مرة أخري أو الذهاب إلي "الكوافير"، إلا أنه من الممكن التخلص من هذا المشكلة بطرق أخري بسيطة.

و من أهم هذه الخطوات التي يتم تنفيذها من خلال هذا الخليط، والذي يتكون من زيت زيتون  أو زيت جوز الهند وكوبين من الماء، ويتم تسخين الماء في إناء  ويوضع الزيت في إناء آخر  ثم نضع إناء الزيت  في الإناء الذي يحتوي علي الماء الساخن.

نغسل الشعر جيدا ونجففه بالمنشفة لإزالة الماء الزائد ، ثم نقوم بوضع الزيت الذي تم تسخينه علي الشعر من الجذور وحتى الأطراف ، ونضع منشفة علي الشعر ونلفه جيدا ثم نتركه لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء، وتكرر هذه الخطوات مرة كل يومين حتى يزول لون الصبغة.

 


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