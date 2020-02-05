» تعرف على سر وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

05 فبراير 2020 - 02:40 م





كشفت الدكتورة هاربين أورورا، رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، عن سر النقطة الحمراء التي يتم وضعها على جبهة المرأة الهندية،قائلة :" هنالك العديد من الأسباب من بينها الزواج، وضعها في المعبد من قبل الكاهن.



وأضافت "أورورا"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءدي إ سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن هذه العلامة توضع في منتصف الجبهة، وهي مصدرًا للطاقة، وتكون بمثابة عينًا ثالثة".



وتابعت رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة:" بأن هذه العلامة تحقق المزيد من التأثير لدى المرأة، وتعمل على إيقاظ القدرة على الإبداع، خاصة لدى المرأة التي تعتبر القناة الإلهية لبث الروح في البشر".

