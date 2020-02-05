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تعرف على سر وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

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الدكتورة هاربين أورورا
الدكتورة هاربين أورورا
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إيمان هاني

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الهند

دي إم سي

هاربين أورورا



كشفت الدكتورة هاربين أورورا، رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، عن سر النقطة الحمراء التي يتم وضعها على جبهة المرأة الهندية،قائلة :" هنالك العديد من الأسباب من بينها الزواج، وضعها في المعبد من قبل الكاهن.

وأضافت "أورورا"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءدي إ سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن هذه العلامة توضع في منتصف الجبهة، وهي مصدرًا للطاقة، وتكون بمثابة عينًا ثالثة".

وتابعت رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة:" بأن هذه العلامة تحقق المزيد من التأثير لدى المرأة، وتعمل على إيقاظ القدرة على الإبداع، خاصة لدى المرأة التي تعتبر القناة الإلهية لبث الروح في البشر".

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