في أمريكا.. تعيين مسلم رئيسًا للشرطة لأول مرة

قررت السلطات الأمريكية تعيين إبراهيم مايك بايكورا، رئيسًا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أندري سايج، عمدة المدينة خلال مراسم الاحتفال بتعيين "بايكورا" رئيسًا للشرطة: «سوف نجلب القرآن له للقسم عليه».

ودعا قائد الشرطة الجديد لترديد القسم قائلًا: «يا رئيس الشرطة ارفع يدك اليمنى وكرر بعدى ما أقوله، أقسم على أن أعمل بإخلاص وتفان وعدالة والتزام كل تفاصيل مهامي رئيسا لشرطة مدينة باترسون».