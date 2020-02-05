» بالأسماء.. مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بأسيوط

شيع أهالى قرية الشنابلة بمركز أبنوب في أسيوط جثامين 3 أشخاص قتلوا إثر إطلاق نار من مجهولين عليهم، بينما أصيب رابع إثر وجودهم أمام مقهى بجوار مستشفى الشنابلة.

ويكثف فريق مباحث المركز جهوده لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وكان مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا بوصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من أهالي قرية الشنابلة دائرة المركز، بإطلاق مجهولين نيران كثيفة على عدد من الأشخاص أثناء وجودهم أمام أحد المحلات بجوار مستشفي الشنابلة بقرية عرب الشنابلة دائرة المركز.

وأفاد البلاغ بوقوع وفيات ومصاب، وفور انتقال قوات الأمن ورجال الإسعاف، تبيّن وقوع الحادث إطلاق من سيارة مجهولة مرت أمام مقهى ملك المواطن "حسني رمزي سعيد" 40 عاما، أدت لإصابته ووفاة كلا من: «عيسى سيد فرغلى 50 عاما، عصام حلمي شحاته 35 عاما، علي زيدان جلاد 40 عاما»، ولاذت السيارة بالفرار.

ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز، إلى أنّ مجهولين يستقلون سيارة، أطلقوا النيران على المجني عليهم أثناء جلوسهم أمام محل بقالة ملك المصاب، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثث وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.