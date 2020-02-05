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تجاهل مصافحتها..

بالفيديو.. "بيلوسي" تمزق خطاب "ترامب" أمام عينيه

عرب وعالم

بيلوسي
بيلوسي
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الطيب حسين

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ترامب

خطاب ترامب

بيلوسي

مزقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس دونالد ترامب، أثناء خطابه السنوي حول حالة الاتحاد.

وألقى "ترامب" خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، حيث شدد على أنه "وفى" بوعوده التي كان قطعها قبل انتخابه، مشيدا بـ "العودة الأمريكية العظيمة".

وكان الخطاب في نفس الغرفة في مجلس النواب التي شهدت مساءلته والتوصية بعزله من منصبه قبل أقل من ثلاثة أشهر، وعشية تبرئته المتوقعة في مجلس الشيوخ.

واستفز "ترامب" "بيلوسي" التي تنتقده وتهاجمه بشدة، عندما تجاهل يدها التي مدت لمصافحته قبل أن يبدأ خطابه.

وكانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب مع بيلوسي ألد خصومه السياسيين، منذ خروجها من اجتماع في البيت الأبيض، قبل أربعة أشهر.

شاهد من هنا.. 

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