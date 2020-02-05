» قرعة صعبة للمصري.. ومتوازنة لبيراميدز بالكونفدرالية

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية، التي أجريت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر عن النتائج التالية:

زاناكو الزامبي / بيراميدز

النصر الليبي / حسنية اغادير

المصري البورسعيدي / نهضة بركان

انيمبا النيجيري / حوريا الغيني


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