» وفيديو لعملية سرقة.. السعودية تحذر من "النشالين"

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الطيب حسين

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النشالون

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في إسبانيا، بيانًا حول انتشار عمليات النشل بالبلاد.

وأهابت بالمسافرين أو المقيمين في إسبانيا، بأخذ الحيطة والحذر من اللصوص.

كما طالبتهم بتوخي الحذر على وثائق السفر والأمتعة الشخصية في جميع الأماكن العامة.

وذكرت السفارة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرائق متنوعة، وعليه تدعو المواطنين للحيطة من ذلك، كما تأمل من جميع المواطنين القادمين الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة على الإنترنت.

وارتفعت عمليات السرقة في إسبانيا بنسبة 28 بالمئة بين الأعوام 2016 – 2018، صاحبتها أعمال عنف بنسبة 31 بالمئة في النصف الأول من 2019 بحسب بيانات رسمية.

وتراجعت الجرائم المؤدية إلى وفيات وإصابات، في 2019، فيما يبقى متوسط جرائم القتل نسبة إلى الفرد الواحد أدنى بكثير من المسجل في برلين أو لندن أو بروكسل.


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