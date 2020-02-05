» رئيس فرنسا السابق يشيد بـ"بن سلمان"

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السعودية

الرياض

محمد بن سلمان

بن سلمان

ساركوزى

أشاد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاء هذا اثناء زيارته السعودية اليوم، حيث أعرب عن سعادته لوجوده في مدينة الرياض، والمشاركة في جلسات ملتقى الأمن السيبراني.

وأكد  أهمية المبادرتين اللتين تبنّاهما "بن سلمان" لحماية الأطفال في العالم السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

ولفت إلى خطورة الأمن السيبراني باعتباره الخط الأول مستقبلاً، متفوقاً على السلاح؛ لكون الهجمات السيبرانية قد تدمر بلداً كاملاً من دون معرفة مرتكب هذا الهجوم.

كما أكد تغير وجهة العالم صوب مدينة الرياض خلاف الماضي حينما كانت باتجاه الغرب، مشيداً برؤية المملكة 2030؛ لكونها رؤية للمستقبل.


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