الصين تعلن شفاء نحو 900 مصابًا من فيروس كورونا

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فيروس كورونا

مستشفى صيني

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء 5 فبراير، خروج حوالي 892 مريض بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا في إقليم هوبي.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم،  كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء 4 فبراير، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة، في أنحاء بر الصين الرئيسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه.

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