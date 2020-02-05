» الآن.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية برابط مباشر

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2019– 2020.

حيث اعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية ، والتي بلغت نسبة النجاح 81.4%.

بينما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول "أمل" للصم للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4%.

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