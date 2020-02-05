إسرائيل تعلق على مشاركتها في بناء سد النهضة

05 فبراير 2020 - 09:34 م

أصدرت سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقاهرة، بيانًا للرد على ما أثير بشأن مشاركة الاحتلال في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت السفارة عبر "فيس بوك" أن دولة الاحتلال لا تشارك في بناء هذا السد من قريب أو بعيد.

وكتبت: "نود أن نوضح حقيقة أن دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر وإثيوبيا، لكنها لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "نحن دائما ندعم المفاوضات المباشرة والحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".