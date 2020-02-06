مندوب صن داونز عن ضحكته الساخرة: أشجع الأهلي .. فكيف أستهزيء به؟

أحمد عادل شعبان
كشف خالد علي - مندوب فريق صن داونز - كواليس ضحكته بعد وقوع الأهلي معهم في قرعة دوري أبطال أفريقيا.
ونفى "علي" أن تكون ضحكته على سبيل السخرية ، قائلا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" : كل ما في الأمر أن ديدييه زوكورا الذي سحب القرعة جلس خلفي قبلها .. وقلت له (أرجوك بلاش الأهلي) .
وأضاف: صعد زوكورا وسحب القرعة فوجدنا أنفسنا وقعنا مع النادي الأهلي فكل من في القاعة ضحكوا على المفارقة ولا يوجد في الأمر سخرية.
وتابع: أنا مصري وفي الأصل أشجع النادي الأهلي ولم أتمنى أن يقع أبدًا مع فريق صنداونز الذي أعمل فيه.
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