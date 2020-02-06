سخرية بسبب علاج أردوغان المضحك لفيروس كورونا

06 فبراير 2020 - 06:27 ص

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجة من السخرية بسبب علاج عجيب قال إنه يصلح للاستخدام مع فيروس "كورونا".



وقال "أردوغان" إنه يتناول ملعقة يوميا من "دبس التوت" للوقاية من الفيروسات ، وذلك تعلقيا على فيروس كورونا.



وتبادل "أردوغان" حوارا مع الصحفيين على طائرته العائدة من تركيا قائلا: لا أستخدم إجراءات وقائية خاصة ضد فيروس كورونا لكني أحرص على تناول دبس التوت بشكل يومي فهي تقوي المناعة الخاصة بالجسم وتمنع عنه الفيروسات.

