الديهي: "لو تعرف حاجة عن أي إخواني افضحه على طول"

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الإعلامي نشأت الديهي،
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إيمان هاني

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عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو نسبه لأحد القيادات الإخوانية الطيار الهارب علي أبو النجا، قال خلاله: "أننا في حرب بمعنى الكلمة، ولا بد أن نطهر أنفسنا قبل أن نطهر الآخرين، الفضايح هتنتشر، ونتكلم عن كل كلب خان تبع قيادات الإخوان العفنة المتسولة في إسطنبول، ودورك جاي يا محمد ناصر أنت ومعتز مطر، إيه اللي فاد الثورة منكم".

وأذاع "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مقطع فيديو آخر نسبه للقيادي الإخواني ياسر العمدة، أكد خلاله أنه لا يخاف شيء، ولو حدث معه أي شيء هناك 10 نسخ مما يمتلكه، سوف ينتشروا في 10 دول حال حدث له أي شيء".

وعقب الديهي على تلك الفيديوهات، قائلاً: "إن ما يجري في اسطنبول عهر سياسي ومصالح شخصية وليس لوجه الله، فجميع المتواجدين في تركيا من إعلامي الإخوان والعاملين بفضائيات "الشرق ومكملين"، يقومون بفضح بعضهم البعض عند أي خلاف، معقبًا: "فضح الإخوان واجب ديني ووطني، لو تعرف أي حاجة عن إخواني افضحه على طول لازم نساعد الدولة في القضاء على هؤلاء الخونة".

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