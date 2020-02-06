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رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»

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كورونا

رقم خيالى

جيتس

أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس، تبرعه بـ100 مليون دولار لمكافحة فيروس «كورونا»، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس.

تيدروس أدهانوم، مدير المنظمة قال نطلق إستراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط».

وأوضح "أدهانوم" أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال 250 ألف اختبار لـ70 مخبرًا في مختلف مناطق العالم، بهدف الكشف عن الإصابة بهذا المرض، كما سيتم إرسال نصف مليون كمامة للوقاية من الفيروس، و350 ألف زوج من القفازات و40 ألف جهاز تنفس.

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