مروع.. يذبح والدته العجوز

06 فبراير 2020 - 12:51 م

شهدت كفر الشيخ، حادثة بشعة، حيث أقدم تاجر أخشاب، على ذبح والدته العجوز التي تخطى عمرها الـ 80 عاما بالسكين.

البداية كانت تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ إلى مركز الشرطة، من أهالي قرية شباس الملح، دائرة المركز، اتهموا فيه "السيد.ح.ج"، 38 سنة، تاجر أخشاب، بقتل والدته "فاطمة.م"، 81 سنة، ربة منزل.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية في المحضر، أن مشاجرة نشبت بين المتهم ووالدته بمنزلهما الكائن بالقرية، دفعت المتهم إلى إحضار سكين وذبح الأم بدم بارد وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وجارٍ العرض على النيابة العامة والبحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه.