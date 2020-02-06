  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي والزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

القاتل

أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

حادث تصادم بالمنيا

نزيف الإسفلت.. مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

غانا

"يقيدون بالسلاسل ويطوفون 7 مرات".. قصص مروعة عن المرضى النفسيين

علم السعودية

أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

ناهد يسري

ناهد يسري.. نجمة الإغراء التي تشوه وجهها وطاردتها شائعات الحجاب

طالب يذبح والده أمام أشقائه وزوجته

مروع.. يذبح والدته العجوز

الإعلامي نشأت الديهي،

الديهي: "لو تعرف حاجة عن أي إخواني افضحه على طول"

في عيد ميلادها..

ناهد يسري.. نجمة الإغراء التي تشوه وجهها وطاردتها شائعات الحجاب

الصفحة الأخيرة

ناهد يسري
ناهد يسري
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«ناهد السباعي» لـ«زلابيا»: أنا مثلك تعرضت للتنمر بسبب شكلي

#

رد صادم من محمد رمضان على هجوم جلال الشرقاوي عليه

#

رد ناري من فرج عامر على اتهام مرتضى له بالسحر

#

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

الإخوان

الإفتاء

الاسلام السياسي

تحتفل الفنانة المعتزلة، ناهد يسري، اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير، بعيد ميلادها الـ 73، فهي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1949، واشتهرت بأفلامها الجريئة في فترة السبعينيات.

وتنتمي ناهد يسري، لعائلة فنية، فشقيقتها هي المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها: "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون .

بعد النكسة.. تألقت في السينما اللبنانية وأدوار الإغراء

وبدأت ناهد يسري حياتها الفنية ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: "شاطئ المرح"، مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم "المساجين الثلاثة" مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وفيلم "عدوية"، مع محمد رشدي، وفيلم "نساء بلا غد" .

بعدها انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف نكسة 1967، وتوقف النشاط الفني في مصر، وكانت السمة الغالبية للمصريين العاملين في السينما اللبنانية، هي ما عُرف بأفلام الأغراء، ونجحت ناهد يسري في وقت قصير حتى صارت واحدة من نجمات السينما في لبنان.

حادث مأساوي وشائعات ارتداء الحجاب

تعرضت ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى وفاة صديق مرافق لها بالسيارة، وإلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث.

وغابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من 10 سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات بأفلام من انتاجها، كـ الطماعين، والبرنس.

"سيدة الأقمار السوداء" منع في بعض الدول.. وكرمت في الكويت

نالت شهرة واسعة بفيلم سيدة الأقمار السوداء من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم، وتأليف وإخراج سمير خوري، وهاجم  النقاد على الفيلم مشاهد العري فيه، ومنعته بعض الدول من العرض.

كان آخر أعمال ناهد يسري الفنية فيلم "اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986 ، بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر.

نالت ناهد يسري شهرة في التليفزيون من خلال الأعمال الدرامية، والتي أبرزها "غاب نصف القمر" و"روز اليوسف" و"اليتيم"، و"عندما ينتشر الرماد".

وفي عام 2010 كرمت في الكويت من قبل رئيسة احدى المنتديات الليبرالية نجلاء النقي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية
» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود
» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى
» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم