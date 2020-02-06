ناهد يسري.. نجمة الإغراء التي تشوه وجهها وطاردتها شائعات الحجاب

تحتفل الفنانة المعتزلة، ناهد يسري، اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير، بعيد ميلادها الـ 73، فهي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1949، واشتهرت بأفلامها الجريئة في فترة السبعينيات.

وتنتمي ناهد يسري، لعائلة فنية، فشقيقتها هي المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها: "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون .

بعد النكسة.. تألقت في السينما اللبنانية وأدوار الإغراء

وبدأت ناهد يسري حياتها الفنية ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: "شاطئ المرح"، مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم "المساجين الثلاثة" مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وفيلم "عدوية"، مع محمد رشدي، وفيلم "نساء بلا غد" .

بعدها انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف نكسة 1967، وتوقف النشاط الفني في مصر، وكانت السمة الغالبية للمصريين العاملين في السينما اللبنانية، هي ما عُرف بأفلام الأغراء، ونجحت ناهد يسري في وقت قصير حتى صارت واحدة من نجمات السينما في لبنان.

حادث مأساوي وشائعات ارتداء الحجاب

تعرضت ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى وفاة صديق مرافق لها بالسيارة، وإلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث.

وغابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من 10 سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات بأفلام من انتاجها، كـ الطماعين، والبرنس.

"سيدة الأقمار السوداء" منع في بعض الدول.. وكرمت في الكويت

نالت شهرة واسعة بفيلم سيدة الأقمار السوداء من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم، وتأليف وإخراج سمير خوري، وهاجم النقاد على الفيلم مشاهد العري فيه، ومنعته بعض الدول من العرض.

كان آخر أعمال ناهد يسري الفنية فيلم "اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986 ، بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر.

نالت ناهد يسري شهرة في التليفزيون من خلال الأعمال الدرامية، والتي أبرزها "غاب نصف القمر" و"روز اليوسف" و"اليتيم"، و"عندما ينتشر الرماد".

وفي عام 2010 كرمت في الكويت من قبل رئيسة احدى المنتديات الليبرالية نجلاء النقي.