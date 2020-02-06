  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي والزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

القاتل

أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

حادث تصادم بالمنيا

نزيف الإسفلت.. مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

غانا

"يقيدون بالسلاسل ويطوفون 7 مرات".. قصص مروعة عن المرضى النفسيين

علم السعودية

أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

ناهد يسري

ناهد يسري.. نجمة الإغراء التي تشوه وجهها وطاردتها شائعات الحجاب

طالب يذبح والده أمام أشقائه وزوجته

مروع.. يذبح والدته العجوز

الإعلامي نشأت الديهي،

الديهي: "لو تعرف حاجة عن أي إخواني افضحه على طول"

الإفتاء: الإخوان ليس لديهم رسالة ربانية

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب

#

رسالة قوية من "الإفتاء" لمن يُحرم تهنئة الأقباط

#

قطر تتبرأ من دعم الإخوان: ليس لها وجود

#

شاهين يوجه رسالة شكر لـ"الإخوان".. لهذا السبب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يوجد ظاهرتان تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي اختزالُ الإسلامِ بكلِّ أبعادِه وقيمِه ومقاصدِه في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالةً ربانيةً جامعةً.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، ومن يخالفها ويخرج عنها فهو عدو لها.

وأوضحت أن الجماعة نصبت نفسها بديل المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، واصفة فكر الجماعة بالانحراف الكامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروجٌ جذريٌّ عن نموذج إدارة المجتمعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية
» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود
» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى
» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم