أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

06 فبراير 2020 - 02:01 م

بعد الضجة التي أثارها أب في البحيرة بقتل أسرته ثم انتحر، في قرية الرحمانية بسبب معاناته من مرض نفسي، نشرت صحيفة "الوطن" صورة القاتل.

وكان مأمور مركز شرطة الرحمانية، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل محارة بالقرية وجثث 4 من أسرته، في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الضحايا وهم كل من: "مسعود.ع.غ"، 40 عاما، عثر عليه مشنوق، وزوجته تدعى "عواطف.ع.ر"، 30 عاما، عثر عليها جثة هامدة داخل غرفة نومها، وبناتهما الثلاثة "نورًا"، 8 سنوات، "ندا"، 5 سنوات، "أمل" سنة ونصف، عثر عليهم جثثًا داخل غرف النوم.