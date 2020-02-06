بفيديو جريء.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

06 فبراير 2020 - 07:30 م

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد ميلاد زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف الـ43، من خلال نشر فيديو اشتمل على لقطات جريئة مع زوجها وهي تقبله بملابس مثيرة.

ونشرت لقاء الخميسي الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه بالقول :« كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك ..كل سنه وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها ..ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك .بنحبك لقاء .. ادهم .. آسر».

ونال الفيديو إعجاب متابعيها، وعلقوا بالتهاني لزوجها داعين لهما بالتوفيق.

ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة حاليًا من مواليد 6فبراير 1977، ليكمل اليوم عامه الـ43.

