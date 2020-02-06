أمر ملكي سعودي بمساعدة الصين في مواجهة «كورونا»

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس 6 فبراير، توجيها عاجلا بشأن مواجهة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وطالب العاهل السعودي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل، بتقديم مساعدات إلى الصين، بما يسهم في سرعة تجاوزها آثار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودية، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناقشا فيه بشأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أفادت قناة "العربية".

وخلال الاتصال، أعرب الملك سلمان في الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعرب عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أشار العاهل السعودي إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار فيروس "كورونا".

من جانبه، أكد الرئيس الصيني، أن بلاده تمتلك الخبرة الكافة للتعامل مع ذلك الوباء ومعالجة آثارها.

وأعرب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي، على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.