» إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

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حسن علام- متابعات

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حادث

اصابة

انقلاب سيارة

جروح

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، بكسور وجروح متعددة بالجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق ترعة سكران - الدلنجات، تم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزى، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق ترعة سكران الدلنجات ووجود مصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

 وتبين إصابة كل من ( حسام حسن حافظ 17سنة ومقيم درشاى بسحجات متفرقة بالجسم وجرح بالقدم اليمنى وتسنيم عبدالعال مختار 14سنة مقيمة المعركة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم و مشيرة عبدالرحيم عبدالظاهر 35سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشيماء سعيد عبدالسلام 17سنة مقيمة العباسى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووسام أحمد العباس 17سنة مقيمة العباسى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وصباح شوقى الغرباوى 17سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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