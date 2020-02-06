» إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

06 فبراير 2020 - 07:36 م

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، بكسور وجروح متعددة بالجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق ترعة سكران - الدلنجات، تم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزى، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة.



