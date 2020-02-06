» ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45.456 مليار دولار

وأكد البنك، أن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، ارتفعت لتسجل نحو 45.456 مليار دولار في نهاية يناير 2020، بالمقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.