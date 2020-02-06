وفاة الطبيب الصيني مكتشف «كورونا»

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الطبيب الصيني «لي وين ليانج
الطبيب الصيني «لي وين ليانج
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أحمد سالم

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الطبيب الصيني

توفى الطبيب الصيني "لي وين ليانج"، أول المكتشفين لفيروس كورونا الجديد، مساء اليوم الخميس، عقب إصابته بالمرض، الذي نتج عن عدوى من أحد المرضى الذي كان يعالجهم.

جاء ذلك حسبما أعلنت وسائل إعلام حكومية صينية وفقًا لما نقلته شبكة «سي ان ان» الأمريكية، حيث رفضت السلطات في بلاده حديثه عن الفيروس منذ عام 2019.

وفي وقت سابق، أصيب الطبيب «ليانج»، البالغ من العمر 34 عامًا، بالفيروس القاتل، أثناء علاج المرضى في المستشفى الواقعة بمركز اندلاع الوباء.

وقال ليانج، إنه منذ درايته بالوباء المنتشر، بدأ في معالجة المرضى، الذي ازدحم بهم قسم الطوارئ بالمستشفي.

ويضيف طبيب العيون، أنه بعد علاج أحد المرضى، الذي كان في حالة حرجة - ولم يستطع منع نفسه عن مساعدته- بدأ في السعال، وأصيب بالحمى، الجمعة الماضية، وأدخل المستشفى في اليوم التالي.

وكان الطبيب الصيني، أول من اكتشف الفيروس في 30 ديسمبر الماضي، ونشر معبرا عن مخاوفه في مجموعة دردشة عبر الإنترنت قائلاً: «هل السارس يأتي مرة أخرى؟!»، في إشارة منه إلى المرض الغامض الذي أصاب المرضى في المستشفى.

ومن جانبها حاولت السلطات الصينية التكتم على الأمر، حيث أن مسؤولي الصحة في مدينة ووهان الصينية، استدعت الطبيب في منتصف الليل، وطالبوه بتبرير سبب إثارته البلبة بنشر معلومات خاطئة، حسبما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.

واجتاح فيروس «كورونا» المستجد العديد من الدول حول العالم، حتى أصبح شبحا يخيف معظم المواطنين في البلدان.

حيث باتت أعداد ضحايا المرض، الذي ظهر لأول مرة في الصين قبل نحو شهرين، في تزايد مستمر وراح 563 شخًصا بينما أصيب 28018 حالة مؤكدة في معقل المرض الصين، بحسب آخر الإحصائيات.

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