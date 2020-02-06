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طالب يقتحم مكتب أستاذ جامعي ويحاول إشعال النار فيه

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طالب يعتدي على أستاذ جامعي
طالب يعتدي على أستاذ جامعي
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متابعات

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يقتحم مسجدًا بسيارته ويحاول الانتحار

تعرض أستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية للاعتداء بالضرب على يد طالب بالفرقة الثانية بعد ضبطه أثناء قيامه بالغش داخل اللجنة.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الأستاذ الجامعي والدماء تنهمر من رأسه بغزارة، إثر قيام الطالب باقتحام مكتبه، وهو يحمل مسدس، وجالون بنزين، محاولاً إضرام النار فيه، بعد طرده من لجنة الامتحان عقب ضبطه متلبسًا بالشغل.

وقال أحد الأساتذة بالكلية، إن الطالب "م.م.أ" بالفرقة الثانية (انتظام) بالكلية تهجم على الأستاذ داخل مكتبه، واعتدى عليه بالضرب المبرح، وكان يحمل معه مسدس وجالون بنزين، محاولاً إضرام النار فيه.

وعزا ذلك إلى قيامه بعمل محضر شغب وتعد على الأمن في لجنة الامتحان خلال أداء امتحان بمادة "نقود وبنوك" للدكتور محمود رجب رئيس الكنترول للفرقة الثانية انتظام.

وكان الدكتور وهو رئيس كنترول الفرقة عاقب الطالب بفصله لمدة عام بسبب قيامه بالغش، وهو ما دفعه إلى التهجم عليه في مكتبه محاولاً الانتقام منه.

وتم نقل الدكتور إلى المستشفى ورافقه عميد كلية التجارة للاطمئنان عليه.

 


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