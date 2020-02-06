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إخلاء سبيل بائع تمر متهم بالاعتداء الجنسي على طفليه

قضايا وحوادث

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حسن علام- متابعات

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إخلاء سبيل

الاعتداء الجنسى

طفلية

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، برئاسة المستشار علاء عزت، بإخلاء سبيل بائع تمر، بضمان محل إقامته، والمتهم على ذمة القضية رقم 355 لسنة 2020، جنح التبين، بالاعتداء الجنسي على طفليه، بعد تخدير الأم باستخدام عقاقير مخدرة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام فريق التحقيق وقال ان زوجته مريضة نفسية، وقامت بتقديم بلاغ كيدي ضده، وسبق أن اتهمت شقيقها وأحد الجيران بنفس الاتهامات، في وقتًا سابق.

واستمعت النيابة إلى الطفلة الضحية، وقالت، إن والدها يهددها بالذبح باستخدام سكين، حال بوحها بأي فعلة من أفعاله، وذلك بعدما اعتدى عليها جنسيا، وعلى شقيقها الأصغر "آدم"، وعمره "سنة"، بعد تخدير والدتهما.

وتابعت الطفلة الضحية، أن والدها يرغمها على الاتصال به في حال نوم والدتها من هاتف محمول كان أعطاه لها حتى يتمكن من دخول المنزل وارتكاب أفعاله بعد تخدير زوجته.

وقرر المستشار أنس عفيفي، وكيل نيابة التبين، ومجري التحقيقات في القضية، ندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على كلٍّ من "سلوى. خ ع"، 40 سنة، ومقيمة بالحكر القبلي، والدة الضحايا، و"فاطمة. أ. س"، 6 سنوات، ابنة الجاني، وشقيقها الأصغر "آدم"، لبيان ما بكل منهم من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

وكانت المدعوة "سلوى. خ ع"، 40 سنة تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، يفيد بقيام زوجها بائع تمر، بالاعتداء الجنسي على طفليها بعد تخديرها.


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