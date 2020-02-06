» أول تعليق لـ«ترامب» على تبرئته ورفض عزله

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ترامب

مجلس الشيوخ

عزل

تبرئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل هو انتصار كبير للولايات المتحدة.

و صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئة الرئيس دونالد ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في التحقيق الذي فجره الديمقراطيون بدعوى استغلال ترامب لسلطته في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إعادة فتح التحقيقات مع هانتر نجل ابن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

كان من المتوقع أن ينتهي التصويت لصالح ترامب، نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، في الوقت الذي كان يحتاج الجمهوريون يحتاج الديمقراطيون إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل تحقيق هدفهم في عزل ترامب.

حيث كان يجب أن يصوت 67 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ بـ"مذنب" من أجل إدانة ترامب.

صوت الكونجرس على كل اتهام بشكل منفصل، وكانت آلية التصويت تتطلب أن ينادى كل سيناتور باسمه ليصوت بـ "مذنب" أو "غير مذنب.

وصوت جميع النواب الديمقراطيين وعددهم 47 عضوا ضد ترامب في الاتهامين.


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