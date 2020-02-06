  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب الصيني

مستشفى ووهان يعلن وفاة الطبيب الصيني مكتشف "كورونا"

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على بيراميدز

ترامب

ترامب: تعرضت لمحنة فظيعة من بعض الفاسدين

ظهور اول حالة مصابة بفيروس كورنا بمستشفى العباسية

السعودية تعزل شقيقتين بسبب «كورونا»

الطقس

الزموا منازلكم.. الأرصاد تحذر من طقس غد

طالب يعتدي على أستاذ جامعي

طالب يقتحم مكتب أستاذ جامعي ويحاول إشعال النار فيه

أرشيفية

بالقانون.. طلاق من يفض غشاء بكارة زوجته بغير العضو

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

وفاة الطبيب الصيني مكتشف «كورونا»

الفنانة إغراء

هل تتذكرون أول فنانة تعرت بالكامل؟ شاهدوا كيف أصبحت

الأمير محمد بن سلمان

أول صور من حفل زفاف ولي العهد السعودي

ترامب: تعرضت لمحنة فظيعة من بعض الفاسدين

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

استعباد فتاة جنسيًا.. اغتصاب يومي.. حرمان من الطعام.. تهديد بالقتل

#

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

#

احذر.. هذه الأعراض تنذر بالهلاك لنقص السوائل في جسمك

#

«آل الشيخ» يحذر جماهير الأهلي: «اللي يلعب معانا يستحمل»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه تعرض لـ"محنة فظيعة" من قبل أناس وصفهم بأنهم "غير أمريكيين وفاسدين".
جاء ذلك لدى وصوله إلى مأدبة إفطار الصلاة الوطنية في العاصمة واشنطن، في أول تعليق له بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، من تهمتي إساءة استخدام منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، حسب ما نقلت قناة "الحرة".
وأضاف: "تحملت ما لا يتحمله رئيس آخر، وأتمنى ألا يحدث ذلك مع أي رئيس أمريكي"، معتبرًا أن الاتهامات التي كانت توجه ضده، ما هي إلا "مؤامرات مستمرة".
وتابع: "الديمقراطيون كانوا يعرفون منذ البداية أننا (الإدارة الأمريكية الحالية) أبرياء، لكنهم استمروا في ممارستهم".
والأربعاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".
ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور ميت رومني، الوحيد الذي أعلن أنه يصوّت ضد تبرئة ترامب.
وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون أول 2019، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.
وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، فهي ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
وكان مجلس النواب قد صوت في ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه التهمتين المذكورتين.
كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.
وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.
ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لـ"صفقة القرن"
» استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات في الضفة الغربية
» كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط
» قرار مفاجئ من «مرتضى منصور» ردًا على «تركي آل الشيخ»
» ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوروبا إلى 30 حالة
» جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر
» الأهلي يكسر عقدة بيراميدز ويواصل تصدره للدوري
» عطل يضرب «فيسبوك ماسنجر» في مناطق عديدة بالعالم
» انخفاض عدد المصابين بـ«كورونا» لأول مرة
» تعرف على أهم مميزات وعيوب إصدار «واتساب» الجديد
» بالقانون.. طلاق من يفض غشاء بكارة زوجته بغير العضو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم