رئيس كردستان العراق: قتل المتظاهرين "جريمةٌ فاضحة"

06 فبراير 2020 - 11:57 م

أدان رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الخميس، قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، معتبرا أن هذه الاعتداءات "جريمة فاضحة" وسلب لحرية المواطنين.



جاء ذلك في بيان لرئاسة الإقليم اطلعت عليه الأناضول، تعليقا على أحداث مدينة النجف الأربعاء.وقال بارزاني: "ندين استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، التظاهرات السلمية المدنية حق دستوري مكفول، وقتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم جريمة فاضحة، وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين".وأضاف: "في الوقت الذي ندعو فيه إلي إيقاف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشروعة وغير القانونية، نكرر دعمنا للمطالب المشروعة للمتظاهرين في تأمين الخدمات والرفاهية وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي".

وتابع: "علي الجميع أن يفهم أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة ولا معالجتها، وفي الوقت عينه وبغية إنهاء هذه الأزمة، ندعو إلي حسم عملية تشكيل الكابينة الجديدة بأسرع وقت".

وقتل 11 متظاهرا وأصيب 122 آخرون، الأربعاء، في هجوم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق"، على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف (جنوب)، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.