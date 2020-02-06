تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على بيراميدز

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تركي آل الشيخ
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المصريون ـ متابعات

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عقب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "مبروك الحمدالله الفوز.. العقدة راحت بعدي"، مضيفا: "اللي يلعب معنا يستحمل".
وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري هذا الموسم ليصل للفوز الثالث عشر على التوالي ويرتفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب.

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