» "التعليم العالي" تكشف استعدادت الجامعات لمواجهة "كورونا"

06 فبراير 2020 - 11:20 م

نفى عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، صحة ما تردد عن تأجيل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن التأجيل شائعات، والدراسة ستكون يوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري.



وقال "عبد الغفار"، خلال برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه يوجد في كافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية نقاط الترصد الوبائي، وكافة الأطقم الطبية والتمريض والمساعدين والأجهزة، تعمل جميعها على أهبة الاستعداد، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل يوميًا من 120 إلى 130 مريضًا يوميًا.

وأوضح أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتعاون مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، للإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن المجلس أعدّ مواد توعية وأرسلها لرؤساء الجامعات والكليات لتوعية الطلاب.