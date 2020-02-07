الكويت: انفراجة في أزمة العمالة الفلبينية قريبًا جدًا

07 فبراير 2020 - 12:00 ص

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن أزمة العمالة المنزلية الفلبينية في طريقها إلى انفراجة قريبة جدا، مبينا أن مباحثات الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى أمثل الحلول وإنهاء هذا الملف قريبا.



وقال الجارالله، إن الكويت، ممثلة بوزارة الخارجية، والجهات المعنية لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر بهدف معالجة الخلاف القائم، لافتًا إلى «أننا لمسنا تجاوبا وتعاونا كبيرا من حكومة مانيلا لإنهاء الأزمة بالطرق الصحيحة، بما يكفل إعادة الأمور إلى نصابها». وفقًا لصحيفة الجريدة الكويتية.

