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الكويت: انفراجة في أزمة العمالة الفلبينية قريبًا جدًا

عرب وعالم

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
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المصريون ووكالات

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن أزمة العمالة المنزلية الفلبينية في طريقها إلى انفراجة قريبة جدا، مبينا أن مباحثات الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى أمثل الحلول وإنهاء هذا الملف قريبا.
وقال الجارالله، إن الكويت، ممثلة بوزارة الخارجية، والجهات المعنية لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر بهدف معالجة الخلاف القائم، لافتًا إلى «أننا لمسنا تجاوبا وتعاونا كبيرا من حكومة مانيلا لإنهاء الأزمة بالطرق الصحيحة، بما يكفل إعادة الأمور إلى نصابها». وفقًا لصحيفة الجريدة الكويتية.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن وزير العمل، سلفستر بيللو، الخميس، قوله، إنه «تم رفع حظر إرسال العمال إلى الكويت جزئيًا»، مشيرة إلى أن من بين الذين سيسمح لهم بالذهاب، العمال الجدد المهرة والعمالة المهنية.

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