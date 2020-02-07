هذا هو السبب الحقيقي لظهور فيروس "كورونا" القاتل

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أكد السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن حركة انتشار المواطنين في الصين، وكثرة أعدادهم تشارك في نشر فيروس كورونا، مؤكدًا أن الصين تعمل على قدم وساق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
وأوضح "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "نجحنا في الوصول للتسلسل الجيني لفيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية"، مؤكدًا أن الصين لديها خطة دقيقة للتعامل مع الفيروس.
وأضاف السفير الصيني لدى القاهرة، أنه من المتوقع أن يكون ظهر فيروس كورونا الجديد من الخفاش، ولكن لم يتم التوصل إلى طريقة نقله من الخفاش إلى البشر.

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