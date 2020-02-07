» ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 630

ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 630، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الوباء، وجود 69 حالة وفاة جديدة.

كما قالت لجنة الصحّة في المقاطعة، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 30 ألفاً.

ووفق المعطيات الرسمية الحديثة، فإن كورونا خلف 630 حالة وفاة و30 ألف حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وفيما يلي أحدث أرقام المصابين حتى اليوم الخميس:





- اليابان: 45





- سنغافورة: 28





- تايلاند: 25





-كوريا الجنوبية: 23





- أستراليا: 14





- ألمانيا: 12





- الولايات المتحدة: 1





- تايوان: 13





ماليزيا: 14





- فيتنام: 10





- فرنسا: 6





- الإمارات العربية المتحدة: 5





- كندا: 4





- الهند: 3





- الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة





- روسيا: 2





- إيطاليا: 2





- بريطانيا:2