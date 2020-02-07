» "آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن مباراة القمة في الدوري

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نيته حضور مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، حال عدم تأجيلها عن موعدها المحدد.



وكتب "آل الشيخ"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة، فإن نيتي إن شاء الله أحضر الماتش واستمتع مع الجمهور".

جدير بالذكر أن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، سوف تقام يوم 24 من الشهر الحالي، بعد 4 أيام من مباراة السوبر المصري التي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.