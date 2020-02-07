بومبيو يلتقي المعارض الفنزويلي غوايدو في البيت الأبيض

07 فبراير 2020 - 12:10 ص

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بالبيت الأبيض، المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.



وأوضح مورغان أورتاغوس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بومبيو التقى غوايدو في البيت الأبيض، وبحثا عددا من المسائل المتعلقة بفنزويلا.

وأضاف أن الطرفين "ناقشا إنشاء حكومة انتقالية مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مدعومة من جهات فاعلة ديمقراطية وشركاء دوليين".

وأشار البيان أن الطرفين اتفقا على إنهاء "ديكتاتورية نيكولاس مادورو" التي طالب بها الشعب الفنزويلي منذ سنوات، وزيادة النضال من أجل الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي واستعادة كرامة شعب فنزويلا.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد العلاقات الأمريكية الفنزويلية توترا تطور إلى قطع علاقات، إثر دعم واشنطن رئيس البرلمان غوايدو، في تولي الرئاسة مؤقتا بدل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.